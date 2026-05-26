Россиянина осудили после сообщения о хищении денег со счета

20:35, 26 мая 2026

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Ярославской области осудили мужчину за ложный донос. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 306 («Заведомо ложный донос о совершении преступления») УК РФ.

Как установил суд, в феврале этого года 42-летний местный житель с целью сокрытия от сожительницы факта встречи в ее квартире в ее отсутствие со своей знакомой и перевода ей 13 тысяч рублей обратился в полицию с заявлением о хищении со счета указанной суммы.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что деньги мужчина самостоятельно перевел знакомой, а в правоохранительные органы сообщил заведомо ложную информацию.

Суд назначил ему за содеянное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка после заявления в полицию получила штраф в 100 тысяч рублей.

