На Западе сообщили о планах НАТО укрепить оборону на востоке на случай конфликта с Россией

НАТО укрепит оборону на восточном фланге на случай конфликта с Россией, об этих планах сообщило агентство Reuters со ссылкой на западные источники.

Речь идет о развертывании штабных структур нового армейского корпуса для быстрой переброски войск в Латвию и Эстонию.

Отмечается, что для обороны балтийских стран будет выделен германо-нидерландский корпус, об этом договорились указанные страны. В мирное время корпус будет представлять упрощенную командную структуру, включающую спецподразделения, такие как артиллерия, противовоздушная оборона, медслужба и другие. В боеспособном состоянии корпус включает три дивизии общей численностью от 40 до 60 тысяч военнослужащих.

Агентство пишет, что в настоящее время за регион отвечает один армейский корпус, расположенный в Польше. Решение о развертывании второго позволит решить проблему ограниченной стратегической глубины и уязвимости региона, заявил неназванный военный чиновник.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости найти способ сосуществовать с Россией. Он подчеркнул, что это надо сделать, несмотря на разногласия и глубокий кризис отношений.