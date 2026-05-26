Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 26 мая 2026Мир

На Западе сообщили о планах НАТО укрепить оборону на востоке на случай конфликта с Россией

Reuters: НАТО укрепит оборону восточного фланга на случай конфликта с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Globallookpress.com

НАТО укрепит оборону на восточном фланге на случай конфликта с Россией, об этих планах сообщило агентство Reuters со ссылкой на западные источники.

Речь идет о развертывании штабных структур нового армейского корпуса для быстрой переброски войск в Латвию и Эстонию.

Отмечается, что для обороны балтийских стран будет выделен германо-нидерландский корпус, об этом договорились указанные страны. В мирное время корпус будет представлять упрощенную командную структуру, включающую спецподразделения, такие как артиллерия, противовоздушная оборона, медслужба и другие. В боеспособном состоянии корпус включает три дивизии общей численностью от 40 до 60 тысяч военнослужащих.

Агентство пишет, что в настоящее время за регион отвечает один армейский корпус, расположенный в Польше. Решение о развертывании второго позволит решить проблему ограниченной стратегической глубины и уязвимости региона, заявил неназванный военный чиновник.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости найти способ сосуществовать с Россией. Он подчеркнул, что это надо сделать, несмотря на разногласия и глубокий кризис отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив

    Путин написал статью в преддверии визита в Казахстан

    В Москве появится гигантский аттракцион-маятник высотой с 10-этажный дом

    На Украине испугались массированного удара по стране в ближайшие дни

    Московские выпускники потерли лысину директора школы на удачу

    Украинские боевики получили до 23 лет за обстрел мирных жителей в ДНР

    Президент Финляндии высказался о начале диалога с Россией

    На Западе раскритиковали фон дер Ляйен после трагедии в Старобельске

    Малкин продлил контракт с «Питтсбургом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok