Силовые структуры
18:42, 11 марта 2026Силовые структуры

Россиянка после заявления в полицию получила штраф в 100 тысяч рублей

В Херсонской области осудили женщину за ложный донос на знакомых
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Херсонской области осудили женщину за ложный донос на знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 306 («Заведомо ложный донос») УК РФ.

По данным следствия, 51-летняя местная жительница в конце декабря 2025 года, находясь в конфликте со знакомыми мужчинами, обратилась в полицию с заявлением, в котором обвинила их в особо тяжком преступлении.

В ходе проведенной процессуальной проверки было установлено, что никакого преступления в отношении нее не совершалось.

Суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие.

