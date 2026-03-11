Россиянка после заявления в полицию получила штраф в 100 тысяч рублей

В Херсонской области осудили женщину за ложный донос на знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Она признана виновной по статье 306 («Заведомо ложный донос») УК РФ.
По данным следствия, 51-летняя местная жительница в конце декабря 2025 года, находясь в конфликте со знакомыми мужчинами, обратилась в полицию с заявлением, в котором обвинила их в особо тяжком преступлении.
В ходе проведенной процессуальной проверки было установлено, что никакого преступления в отношении нее не совершалось.
Суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие.