У границ России начнутся масштабные учения НАТО

НАТО 8 июня начнет учения ВВС Ramstein Flag 2026 у границ России

НАТО начнет учения ВВС Ramstein Flag 2026 (RAFL26), которые пройдут с 8 по 19 июня, в том числе на территории граничащих с Россией Финляндии и Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости.

Учения состоятся в третий раз, в этом году в них примут участие представители 19 стран. Основные этапы мероприятий пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

Согласно информации Объединенного командования ВВС НАТО, в рамках учений более 150 самолетов стран-союзниц и находящихся в распоряжении Североатлантического альянса бортов, среди которых и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry, планируют осуществлять порядка 150 вылетов в день.

Ранее сообщалось, что в учениях НАТО на Балтике BALTOPS будет в два раза меньше войск, чем в 2025 году. Источники агентства Reuters подчеркнули, что ослабленный характер учений связан с «операционными ограничениями» на фоне ситуации в Ормузском проливе.