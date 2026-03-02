Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

В Астраханской области женщина обвиняется в ложном доносе об изнасиловании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в феврале 2026 года местная жительница на территории одного из домов в селе Бахтемир сообщила в экстренные службы ложные сведения о совершении в отношении нее изнасилования со стороны неустановленного лица, который якобы является сотрудником правоохранительных органов. В ходе проверки доводы заявительницы не нашли подтверждения и было отказано в возбуждении уголовного дела по ее сообщению.

Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). По факту заведомо ложного доноса проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

