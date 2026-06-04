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Силовые структуры
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20:58, 4 июня 2026Силовые структуры

Молодой россиянин по фамилии Король приговорен за съемку машины военного

В Воронеже суд приговорил к 22 годам 22-летнего мужчину за госизмену
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

В Воронеже суд приговорил к 22 годам лишения свободы 22-летнего Арсения Короля (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сделал фотографии и видео машины российского военнослужащего. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Первые пять лет Король будет в тюрьме, а остальные годы — в колонии строгого режима. Молодого человека также оштрафовали на 700 тысяч рублей. Его признали виновным по семи статьям, среди которых 275 УК РФ («Государственная измена») и 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

По версии следствия, в феврале 2024 года Король начал сотрудничать с представителями националистической организации иностранного государства, координируемой спецслужбами и признанной террористической. Сначала он обучился обращению со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, а потом сфотографировал и снял на видео автомобиль военного. За второе осужденный получил деньги. Следователи установили, что молодой человек планировал подорвать эту машину, но был остановлен сотрудниками ФСБ.

Ранее в Рязанской области сотрудники ФСБ задержали 41-летнего гражданина России за шпионаж в пользу Киева.

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