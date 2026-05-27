10:05, 27 мая 2026Силовые структуры

Шпион попался в руки ФСБ в российском городе

В Рязанской области ФСБ задержала шпиона Киева за передачу данных об объектах МО
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Рязанской области сотрудники ФСБ задержали 41-летнего гражданина России за шпионаж в пользу Киева. Об этом пишет РИА Новости.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, россиянин сам вышел на связь с представителем украинской разведки. С 2025 года он выполнял его задания. Среди прочего мужчина собрал и передал Киеву информацию об объектах Минобороны (МО) России, транспорта и промышленности, а также о топливно-энергетическом комплексе региона. Задержанный раскрыл Украине данные о военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции (СВО).

Ранее в Запорожской области осудили мужчину по делу о госизмене.

