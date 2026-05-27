Не выжившие на Байкале туристы хотели сделать эффектное фото и перевернули катер

Пассажиры опрокинувшегося на Байкале катера хотели сделать эффектное фото

Одной из причин трагедии с туристами на Байкале могла стать попытка сделать эффектное фото. Об этом газете «Номер один» рассказал источник, осведомленный о деталях случившегося.

По его словам, пассажиры сгруппировались в одном месте ради фото, что спровоцировало опрокидывание плавательного средства. В этот же момент капитан захотел сделать маневр по переходу на лед, чтобы впечатлить туристов. В результате задумка провалилась, а из-за поднятой волны катер накренился в одну сторону.

19 мая судно-амфибия «Хивус» перевернулось на озере Байкал. Пять человек не выжили. Также известно, что компанию-организатора ранее уже обвиняли в нарушении безопасности. Сообщалось, что на многих пассажирах во время трагедии не было спасательных жилетов.