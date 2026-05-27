12:05, 27 мая 2026

Мужчина нашел странные фекалии на крыше дома и столкнулся с пумой

В США мужчина нашел странные фекалии на крыше дома и столкнулся с пумой
Юлия Юткина
Житель американского города Пасадена, штат Калифорния, Билл Дэбни столкнулся у дома с пумой и остался жив. Об этом пишет KABC.

По словам Дэбни, он заподозрил что-то неладное, когда нашел на крыше гостевого домика странные фекалии. Он объяснил, что они были не похожи на птичий помет, который он обычно убирает. Вскоре мужчина заметил на камере видеонаблюдения пуму, лежащую на заднем дворе его дома.

Дэбни вышел к ней, и хищница тут же приготовилась к прыжку. Испугавшись, он убежал домой. Через некоторое время ушла и пума.

Мужчина отметил, что дикое животное выглядело очень тощим. По его словам, ему жаль голодную пуму, но за свою безопасность он переживает сильнее.

Представитель Общества защиты животных Пасадины Кевин Макманус объяснил, что пумы в этом районе — огромная редкость. Однако пожар «Итон» разрушил привычную среду обитания хищниц, и они стали выходить в населенные пункты в поисках еды, воды и убежища.

Ранее сообщалось, что жительница города Глендейл, США, Лора Маквей не смогла отбить любимого питомца от пумы. Она вырвала маленькую собаку у хозяйки и утащила ее в лес.

