Из жизни
19:01, 3 марта 2026Из жизни

Пума вырвала маленькую собаку у хозяйки и утащила ее в лес

В США маленькая собака стала жертвой пумы недалеко от дома
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kwadrat / Shutterstock / Fotodom

Жительница города Глендейл, США, Лора Маквей не смогла отбить любимого питомца от пумы. О своей потере она рассказала Los Angeles Times.

Пума набросилась на ши-тцу Маквей по кличке Деклан во время ночной прогулки. Женщина возвращалась домой, пятилетний Деклан на поводке бежал за ней. Вдруг недалеко от входной двери Маквей почувствовала, как собака натянула поводок, и услышала позади странные звуки. Она обернулась и увидела, как ее маленькую собаку схватила в зубы пума.

По словам Маквей, она тут же стала кричать, и подняла руки, чтобы казаться больше, в надежде отпугнуть хищницу. При этом хозяйка не отпускала поводок. Однако пума продолжала бороться за свою добычу и в конце концов вырвала ее вместе с поводком из рук женщины и утащила в лес.

После произошедшего Маквей призналась, что из-за адреналина даже не думала, что хищница может напасть и на нее. Она сожалеет, что не смогла помочь Деклану.

«Мой ши-тцу был лучиком света, веселым и смешным, у него был замечательный характер, и все любили и обожали его, — рассказала она. — Лишиться собаки всегда тяжело, но, когда она настолько милая, это еще сложнее».

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси койот напал на маленькую собаку и утащил ее в лес. В связи с этим местных жителей призвали особенно внимательно следить за питомцами и детьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
