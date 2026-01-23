Койот утащил домашнюю собаку в лес

Власти штата Нью-Джерси, США, предупредили местных жителей об участившихся нападениях койотов. Об этом сообщает ABC 7.
Жителей США призвали особенно внимательно следить за питомцами и детьми. Так, в Сэддл-Ривер хозяева оставили маленькую собаку без присмотра во дворе, и та исчезла. Они уверены, что на нее напал койот и утащил ее в лес. Незадолго до пропажи собаки они слышали звуки, характерные для этих диких животных.
Материалы по теме:
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Койоты становятся особенно агрессивны с января по март. В это время идет их брачный сезон.
Ранее сообщалось, что в США молодой бесстрашный пес 45 минут отбивался от стаи койотов. Ему удалось спастись от пяти диких животных.