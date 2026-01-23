Койот утащил домашнюю собаку в лес

В США койот напал на маленькую собаку и утащил ее в лес

Власти штата Нью-Джерси, США, предупредили местных жителей об участившихся нападениях койотов. Об этом сообщает ABC 7.

Жителей США призвали особенно внимательно следить за питомцами и детьми. Так, в Сэддл-Ривер хозяева оставили маленькую собаку без присмотра во дворе, и та исчезла. Они уверены, что на нее напал койот и утащил ее в лес. Незадолго до пропажи собаки они слышали звуки, характерные для этих диких животных.

Койоты становятся особенно агрессивны с января по март. В это время идет их брачный сезон.

Ранее сообщалось, что в США молодой бесстрашный пес 45 минут отбивался от стаи койотов. Ему удалось спастись от пяти диких животных.

