Молодой бездомный пес отбился от стаи койотов

В США молодой бездомный пес нашел дом благодаря драке со стаей койотов

В США молодой бесстрашный пес 45 минут отбивался от стаи койотов. Об этом сообщает New York Post.

Случай произошел ночью в пригороде Бреа, штат Калифорния, и попал на видео. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как стая хищников окружила годовалого бездомного метиса лабрадора и овчарки. Пес проявил смекалку — прижался спиной к кустам, чтобы его не окружили, и сумел отбиться от пяти койотов.

Хозяева дома, просмотрев запись, вызвали службу по отлову животных. Пса, которому дали имя Дюк, доставили в приют, где выяснилось, что он прекрасно ладит с другими собаками, любит играть в бассейне и бегать за мячиком. Уже через несколько дней пес нашел новых хозяев — его забрали в любящую семью. Ветеринары отмечают, что Дюку повезло — койоты обычно не ввязываются в драку с крупными собаками, но в этот раз стая явно надеялась задавить противника числом.

Ранее сообщалось, что в городе Роксборо, США, мужчина отбился от койота и расправился ним голыми руками. Койот напал на него, когда он стоял на привычном месте для перекура перед входом в жилой комплекс.