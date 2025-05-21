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10:38, 21 мая 2025Из жизни

Мужчина расправился с агрессивным койотом голыми руками

В США мужчина задушил агрессивного койота
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mana5280 / Unsplash

В городе Роксборо, США, мужчина по имени Джеймс Пуллиам отбился от койота и расправился ним голыми руками. Об этом сообщает ABC 11.

По словам Пуллиама, койот напал на него, когда он стоял на привычном месте для перекура перед входом в жилой комплекс. Район, в котором он живет, окружен лесом, поэтому иногда и сам американец, и его соседи видели диких зверей неподалеку. В тот день Пуллиам почувствовал, будто за ним следят, а затем на него набросился койот.

Мужчина бросал в агрессивное животное камни и пинал его, но отбиться не получалось. Вскоре он упал, а койот запрыгнул на него. Он кусал Пуллиама, пока тот не сумел схватить его за шею. Через 10 минут койот перестал дышать.

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Пуллиам попал в больницу с ранами на левой руке. «Они сделали мне рентген, а затем сделали уколы от бешенства, которые оказались болезненнее, чем укусы», — отметил он.

По району уже стали распространяться слухи о суровости Пуллиама. Но он отмахнулся от них. «Я боялся, не поймите меня неправильно, но там либо я, либо он», — признался журналистам мужчина.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас студентка Мишель Данос стала четвертой жертвой бешеной лисы в парке Purgatory Creek Natural Area. Ей удалось отбиться от хищницы только с шестой попытки.

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