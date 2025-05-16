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13:17, 16 мая 2025Из жизни

Студентка отбилась от бешеной лисы и бросила ее в кактусы

В США студентка отбилась от бешеной лисы с шестой попытки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: CBS Austin

В штате Техас, США, студентка Мишель Данос стала четвертой жертвой бешеной лисы в парке Purgatory Creek Natural Area. Об этом сообщает CBS News Austin.

Данос рассказала, что увидела странно ведущую себя лису, когда шла по лесной тропе. Хищница набросилась на нее из кустов и принялась кусать. Девушка отбрасывала от себя лису, но та продолжала нападать. В какой-то момент Данос даже откинула ее в кактусы, но и это не помогло. Ей удалось отбиться от хищницы только с шестой попытки.

Раненая девушка кричала, но никто не пришел ей на помощь В конце концов ей удалось найти гуляющую в парке семью и попросить вызвать врачей. Медики обработали раны Данос и сделали прививки от бешенства. Позднее девушка поняла, что потеряла телефон: в столкновении с лисой она приняла его за камень и использовала в качестве оружия.

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Студентка стала четвертой жертвой нападения лисы в Purgatory Creek Natural Area. Поиски бешеного животного продолжаются.

Ранее сообщалось, что в американском боро Джим-Торп черный медведь напал на мужчину, идущего в магазин. Хищник оказался болен бешенством.

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