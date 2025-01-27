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05:01, 27 января 2025Из жизни

Напавший на мужчину медведь оказался бешеным

В США у напавшего на мужчину медвведя обнаружили бешенство
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Simon Infanger / Unsplash

Напавший на американца медведь оказался болен бешенством. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Инцидент произошел в боро Джим-Торп, США, в воскресенье, 19 января. Эндрю Нейрер шел в магазин, когда заметил черного медведя, сидевшего среди деревьев у дороги. Мужчина рассказал, что попытался тихо обойти зверя, но тот бросился на него. На кадрах, записанных камерой наружного наблюдения, видно, как медведь преследует Нейрера, а потом атакует и валит на землю.

Нападение увидел сосед пострадавшего и выстрелил в зверя. «Все могло бы закончиться намного хуже. К счастью, он выстрелил в медведя и спас меня. Медведя жаль, потому что они не так уж часто нас беспокоят. Но случается всякое», — прокомментировал Нейрер случившееся. Впоследствии тушу медведя отправили ветеринарам для изучения.

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Нейрер сказал, что после нападения с ним все в порядке. Он полагал, что животное просто искало пищу, однако настоящей причиной агрессии оказалась болезнь.

Ранее в Индии медведь-людоед растерзал двоих мужчин. Позже зверь набросился на егерей и попал на видео.

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