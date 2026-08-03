Один человек погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

БПЛА атаковали Белгородскую область, погиб один человек, двое пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщили в региональном оперштабе, жертвой удара стал один человек.

«В поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще два человека — мужчина и женщина — пострадали, их госпитализировали со множественными осколочными ранениями. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал трехлетний ребенок и его бабушка.