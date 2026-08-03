Один человек погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщили в региональном оперштабе, жертвой удара стал один человек.
«В поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте», — говорится в сообщении.
Уточняется, что еще два человека — мужчина и женщина — пострадали, их госпитализировали со множественными осколочными ранениями. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал трехлетний ребенок и его бабушка.