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23:10, 3 августа 2026Россия

Один человек погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

БПЛА атаковали Белгородскую область, погиб один человек, двое пострадали
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщили в региональном оперштабе, жертвой удара стал один человек.

«В поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Женщина, находившаяся в машине, скончалась от полученных травм на месте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще два человека — мужчина и женщина — пострадали, их госпитализировали со множественными осколочными ранениями. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал трехлетний ребенок и его бабушка.

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