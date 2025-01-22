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05:01, 22 января 2025Из жизни

Появилось видео нападения медведя-людоеда на егеря

В Индии медведь, растерзавший отца и сына, бросился на егеря и попал на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Появилось видео нападения растерзавшего двоих людей медведя-губача на мужчину. Его опубликовал пользователь социальной сети X.

Происшествие случилось в Индии, штат Одиша. 18 января животное внезапно напало на двоих фермеров, которые шли к своим полям — 45-летнего Суклала Дарро и 22-летнего Аджу Курети. Дежурившие неподалеку сотрудники лесного департамента сумели отогнать хищника, но не смогли спасти Дарро. Когда селяне вернулись за телом Дарро вместе с полицией и сотрудниками лесного департамента, медведь-людоед выбежал из леса и бросился на отца погибшего, Шанкара Дарро, который пытался подойти к сыну. Он растерзал его на глазах у почти 50 свидетелей. После этого хищник напал на одного из егерей.

Атаку спровоцировали попытки помочь пожилому мужчине. Это нападение попало на видео. На записи видно, как медведь догоняет мужчину, валит его на землю и начинает кусать и драть когтями. Люди бросают в него камни и палки, но животное, сосредоточенное на жертве, почти не реагирует. В итоге медведя все же удалось прогнать, егерь выжил. Эксперты считают, что животное больно бешенством.

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