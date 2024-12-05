Мужчина ради спасения жены запрыгнул на спину белому медведю

В Канаде мужчина спас жену от напавшего на нее белого медведя

В Канаде мужчина из провинции Онтарио получил тяжелые травмы, спасая жену от напавшего на нее белого медведя. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел в поселке Форт-Северн во вторник, 3 декабря. Около пяти часов утра супруги вышли из дома, чтобы найти собак. На дорожке у дома их поджидал медведь. Он сразу же бросился на женщину. Муж поспешил ей на помощь и запрыгнул на спину зверю. Это вынудило медведя переключиться на него.

Сосед увидел схватку, подбежал к медведю и несколько раз выстрелил в него. После этого хищник убежал. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми, но не представляющими угрозы для жизни травмами рук и ног.

Позже полицейские обнаружили тушу медведя в лесу недалеко от поселка. Зверь не пережил полученных ранений.

Алиса Макколл из организации Polar Bears International заявила, что в этом году прибрежные льды растаяли раньше срока, что вынудило белых медведей искать пищу на суше. Это могло стать причиной нападения.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи не смогли спасти жительницу штата Раджастхан после нападения медведя. Хищник атаковал женщину, когда она собирала хворост в лесу.

