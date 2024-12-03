Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 3 декабря 2024Из жизни

Медведь проломил череп 35-летней женщине

В Индии медведь растерзал 35-летнюю женщину из штата Раджастхан
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mukhtar Khan / AP

В Индии врачи не смогли спасти женщину из штата Раджастхан после нападения медведя. Об этом сообщает Deccan Herald.

Утром в воскресенье, 1 декабря, 35-летняя Сантош Деви из деревни Джуни-Пхулад, расположенной в районе города Пали, отправилась собирать хворост в соседний лесной массив. Там на нее набросился медведь.

После нападения женщина была жива, и односельчане успели доставить ее в больницу. Однако из-за тяжести травм врачи не смогли ее спасти. Как рассказали в клинике, зверь проломил Деви череп и сломал нос. Кроме того, у нее были глубокие раны на животе и шее.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Ранее сообщалось, что в Индии две дворняги спасли мужчину от бросившегося на него медведя и попали на видео. Мужчина стоял на улице с мобильным телефоном, когда к нему со спины подбежал крупный хищник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский послал Россию на три буквы. Как на это отреагировали в Москве?

      США поставят ВСУ очередную партию противопехотных мин

      Медведь проломил череп 35-летней женщине

      Идентифицирована уничтожающая рак мозга молекула

      Захарова дала совет Хантеру Байдену

      Путин в шутку подискутировал с ученой о «сознании» сперматозоидов

      США анонсировали новый пакет помощи Украине

      Сенатор обрушился с обвинениями на Байдена из-за решения помиловать сына

      В США сравнили помилование Байденом сына Хантера с Уотергейтским скандалом

      Президент Ирана анонсировал встречу с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше