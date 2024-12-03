Медведь проломил череп 35-летней женщине

В Индии медведь растерзал 35-летнюю женщину из штата Раджастхан

В Индии врачи не смогли спасти женщину из штата Раджастхан после нападения медведя. Об этом сообщает Deccan Herald.

Утром в воскресенье, 1 декабря, 35-летняя Сантош Деви из деревни Джуни-Пхулад, расположенной в районе города Пали, отправилась собирать хворост в соседний лесной массив. Там на нее набросился медведь.

После нападения женщина была жива, и односельчане успели доставить ее в больницу. Однако из-за тяжести травм врачи не смогли ее спасти. Как рассказали в клинике, зверь проломил Деви череп и сломал нос. Кроме того, у нее были глубокие раны на животе и шее.

Ранее сообщалось, что в Индии две дворняги спасли мужчину от бросившегося на него медведя и попали на видео. Мужчина стоял на улице с мобильным телефоном, когда к нему со спины подбежал крупный хищник.

