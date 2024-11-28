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19:50, 28 ноября 2024Из жизни

Дворняги спасли мужчину от медведя и попали на видео

Need To Know: в Индии две уличные собаки спасли мужчину от медведя
Никита Савин
Никита Савин

В Индии две дворняги спасли мужчину от бросившегося на него медведя. Видео инцидента публикует издание Need To Know.

Инцидент произошел в четверг, 21 ноября, в округе Канкер, штат Чхаттисгарх. На видео, снятое камерами наблюдения, попал мужчина, стоящий с мобильным телефоном около здания. Через мгновение из-за угла за спиной индийца вышел медведь и сразу же бросился на него. Мужчина заметил зверя в последний момент, когда тот был примерно в двух метрах от него.

Медведь попытался укусить мужчину, однако в этот момент на дороге рядом со зданием появились два уличных пса. Хищник испугался и бросился к проезжей части, а собаки побежали за ним.

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Как поясняет Need To Know, в лесах в округе Канкер обитает большая популяция медведей. Звери часто забредают на городские окраины в поисках пропитания. Жители неоднократно обращались к властям с просьбой решить эту проблему.

Ранее в Таиланде 75-летний мужчина наткнулся у реки на агрессивного гималайского медведя и сумел отбиться от него. Израненного пенсионера нашли у дороги и доставили в больницу.

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