75-летний рыболов отбился от крупного гималайского медведя

В Таиланде 75-летний мужчина отбился от агрессивного гималайского медведя

В Таиланде 75-летний житель провинции Прачинбури наткнулся у реки на агрессивного гималайского медведя и сумел отбиться от него. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, рядом с границей национального парка Кхауяй. Мужчину с тяжелыми травмами головы обнаружил у дороги проезжавший мимо мотоциклист. Пострадавший рассказал, что утром отправился проверить установленные в реке ловушки для рыбы. Рядом внезапно появился крупный медведь и сразу же атаковал.

Мужчина сумел отбиться от зверя, однако серьезно пострадал в схватке. В частности, медведь вцепился ему в лицо. Израненный пожилой таец сумел добраться до дороги и там повалился на землю от изнеможения. В итоге рыболову оказали необходимую помощь в больнице.

Жители местности, где произошло нападение, потребовали от администрации парка Кхауяй провести расследование. Представители парка призвали селян быть осторожными, так как дикие животные «часто бродят по окрестностям в поисках пищи». Администрация также пообещала установить ловушки в тех местах, где появление хищников фиксируется чаще всего.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь набросился на двух пастухов в лесу и покалечил одного из них. Тяжелые травмы получил 55-летний мужчина.