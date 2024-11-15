Медведь покалечил пожилого пастуха

Kalinga TV: в Индии медведь покалечил 55-летнего пастуха в лесу

В Индии медведь набросился на двух пастухов в лесу и покалечил одного из них. Об этом сообщает Kalinga TV.

Инцидент произошел в среду, 13 ноября, в округе Сундаргарх штата Одиша. 55-летний Гура Мунда из деревни Таладихи отправился вместе с односельчанином пасти коров в лес. Там мужчин атаковал медведь.

В результате нападения Мунда получил тяжелые травмы и был доставлен в местную больницу. Пожилому индийцу оказали первую помощь, однако из-за серьезности повреждений, медики приняли решение перевезти его в клинику города Руркела для дальнейшего лечения. Получил ли травмы односельчанин Мунды — не сообщается.

Ранее сообщалось, что на Курильских островах медведь напал на местного жителя и туриста. Один из них получил тяжелые травмы.