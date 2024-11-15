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12:09, 15 ноября 2024Из жизни

Медведь покалечил пожилого пастуха

Kalinga TV: в Индии медведь покалечил 55-летнего пастуха в лесу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Индии медведь набросился на двух пастухов в лесу и покалечил одного из них. Об этом сообщает Kalinga TV.

Инцидент произошел в среду, 13 ноября, в округе Сундаргарх штата Одиша. 55-летний Гура Мунда из деревни Таладихи отправился вместе с односельчанином пасти коров в лес. Там мужчин атаковал медведь.

В результате нападения Мунда получил тяжелые травмы и был доставлен в местную больницу. Пожилому индийцу оказали первую помощь, однако из-за серьезности повреждений, медики приняли решение перевезти его в клинику города Руркела для дальнейшего лечения. Получил ли травмы односельчанин Мунды — не сообщается.

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Ранее сообщалось, что на Курильских островах медведь напал на местного жителя и туриста. Один из них получил тяжелые травмы.

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