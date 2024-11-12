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10:07, 12 ноября 2024Из жизни

Медведь частично снял скальп с россиянина

На Курилах медведь напал на двух мужчин и частично снял скальп с одного из них
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

На Белых скалах, Курильские острова, медведь напал на местного жителя и туриста. Об этом в своем Telegram-канале сообщает газета «Красный маяк».

12 ноября два друга отправились на природу. Мужчины доехали до побережья, остановились возле Большого каньона и решили прогуляться по тропе, как вдруг на них выскочил медведь. Сначала хищник набросился на жителя Курил. Его друг хотел отпугнуть зверя, но только усугубил ситуацию. «Косолапый переключился на него и стал рвать», — отмечает «Красный маяк».

Медведь не стал доводить дело до конца и вскоре ушел. Пока тяжело раненный турист лежал на тропе, его проводник добрался до машины и позвонил спасателям. Первыми на место происшествия добрались полицейский и его друг. Сотрудник полиции находился в отпуске и рыбачил поблизости. Они обнаружили, что медведь повредил скулу туристу и частично снял с него скальп. Местный житель оказался «немного подран».

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Пострадавших доставили в больницу в Курильск. Туриста экстренно прооперировали. Известно, что ему 56 лет. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Местному жителю также оказали помощь — его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в августе на Камчатке мужчина выжил после встречи с медведем в лесу. Он смог отбиться от бурого медведя, но получил травмы рук и головы.

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