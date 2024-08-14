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15:54, 14 августа 2024Из жизни

Россиянин выжил после встречи с медведем в лесу и попал в больницу

На Камчатке мужчина выжил после нападения медведя

Фото: Telegram-канал МЧС России

На Камчатке мужчина выжил после встречи с медведем в лесу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Нападение хищника произошло недалеко от садового товарищества. Мужчина вышел в лес, там на него внезапно бросился бурый медведь. Он сумел отбиться от животного и сразу позвонил соседке по даче, она вызвала спасателей.

Бригада сотрудников МЧС отправилась к месту происшествия. Пока они ехали, раненого мужчину нашел в лесу охотовед и вывел на дорогу. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, затем мужчину осмотрели парамедики. У него обнаружили травмы рук и головы и доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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      Антонина Черташ
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