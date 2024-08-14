Убегавший от медведя россиянин сорвался со скалы и не выжил

В Бурятии убегавшие от медведя туристы сорвались со скалы

Двое убегавших от медведя туристов сорвались со скалы в Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по республике.

По предварительным данным, россияне отдыхали на побережье Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к путешественникам вышел медведь и побежал за ними.

Мужчины попытались скрыться от дикого животного и упали со скалы. Один из них не выжил, другой получил повреждения различной степени тяжести.

«В настоящее время к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой будет проведен детальный осмотр, опрошены очевидцы», — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Канаде велосипедист столкнулся в лесу с агрессивным медведем. Ему удалось спастись и остаться невредимым благодаря совету из новостей.