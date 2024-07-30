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17:44, 30 июля 2024Из жизни

Велосипедист спасся от медведя благодаря совету из новостей

В Канаде велосипедист пережил нападение медведицы и остался невредимым

Фото: Monica Mayayo V / Shutterstock / Fotodom

В Канаде велосипедист ехал по лесу и столкнулся с агрессивным медведем. Как пишет CBS, ему удалось спастись и остаться невредимым благодаря совету из новостей.

Мужчина ехал по заповеднику Anderson Flats Provincial Park в Британской Колумбии, когда случайно встретил на поляне посреди леса медведицу гризли с медвежатами. Восприняв велосипедиста как потенциальную угрозу, животное бросилось на него. Однако мужчина успел поставить велосипед перед собой. Это спасло его от острых когтей и зубов медведицы.

Тем не менее, животное продолжало нападать. Тогда мужчина вспомнил, что услышал в новостях по радио о человеке, который ударил медведя в нос и таким образом заставил его отступить. Он поступил также и нанес удар кулаком по морде медведицы.

Удар сбил животное с толку и спас велосипедиста. Медведица вместе с медвежатами убежала в кусты. После этого мужчина сел на велосипед, доехал до выхода из заповедника, а затем другие туристы довезли его до больницы. Он получил только мелкие травмы из-за падения с велосипеда.

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Ранее сообщалось, что в США 72-летний житель штата Монтана смог дать отпор гризли, который напал на него в лесу. Пожилой мужчина собирал чернику, когда внезапно столкнулся с медведем.

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      Антонина Черташ
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