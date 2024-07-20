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16:33, 20 июля 2024Из жизни

72-летний пенсионер расправился с напавшим на него медведем

ABC News: в США 72-летний мужчина застрелил напавшего на него медведя

Фото: Ross Scenery and Wildlife / Shutterstock / Fotodom

В США 72-летний житель штата Монтана расправился с гризли, который напал на него в лесу. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в пятницу, 19 июля, в лесу недалеко от города Монтана-Сити. Пожилой мужчина собирал чернику, когда внезапно столкнулся с медведем. Зверь сразу атаковал его.

Пенсионер получил серьезные травмы, однако сумел достать пистолет и несколько раз выстрелить в гризли. После случившегося мужчину доставили в больницу. Его имя и тяжесть полученных травм не разглашаются.

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Позже специалисты установили, что на американца набросилась медведица, которая, вероятно, защищала медвежат. В районе места нападения установили камеры, чтобы найти их. «В зависимости от возраста мы можем оставить их в дикой природе, потому что там у них больше шансов на выживание. Это лучше, чем усыплять их», — сказал представитель Департамента рыбных ресурсов, дикой природы и парков штата Диллон Табиш.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь набросился на пожилого фермера. Мужчину спасли односельчане, которые услышали его крик.

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      Никита Савин
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