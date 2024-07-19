Соседи спасли пожилого мужчину от набросившегося на него медведя

В Индии односельчане спасли пожилого фермера от набросившегося на него медведя

В Индии медведь нанес тяжелые раны пожилому жителю штата Одиша. Об этом сообщает Ommcom News.

Нападение произошло рядом с деревней Джамапада в округе Баласор. Фермер Сама Сингх отправился проверить свое поле и уже возвращался домой, когда ему повстречался медведь. Зверь сразу же набросился на пенсионера и попытался задрать.

Мужчина поднял крик, который услышали его соседи. Они сразу же поспешили на помощь односельчанину и спасли его. Увидев приближающуюся толпу, медведь убежал. Сингха доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже его пришлось перевести в городскую клинику Баласора, так как травмы были слишком тяжелыми для местных докторов.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь набросился на пожилого пастуха и задрал его. Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, в районе города Пампур, союзная территория Джамму и Кашмир.

