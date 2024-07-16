Медведь задрал пастуха возле его дома

В Индии медведь задрал 63-летнего пастуха в Джамму и Кашмире

В Индии медведь набросился на пожилого пастуха и задрал его. Об этом сообщает Kashmir Reader.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, в районе города Пампур, союзная территория Джамму и Кашмир. 63-летний Низам Дин Калухел пас коз и овец примерно в полукилометре от дома, когда из чащи вышел медведь и бросился на него. Мужчина успел закричать, и жители его деревни поспешили на помощь.

Однако, когда они прибыли на место нападения, помочь Калухелу было уже невозможно — зверь нанес ему тяжелейшие повреждения. Как пишет Kashmir Reader, после случившегося окрестности охватила паника. Властям пришлось выслать туда дополнительные наряды полиции и сотрудников департамента лесного хозяйства.

В департаменте заявили, что проводят полное расследование случившегося, а семья Калухела получит компенсацию. Обнаружить агрессивного медведя пока не удалось.

Ранее в Румынии спасатели рассказали о последних словах девушки, которую медведь задрал в Карпатах 9 июля. За несколько мгновений до нападения она успела позвонить на номер экстренных служб.