Стали известны последние слова задранной медведем 19-летней девушки

Растерзанная медведем в Румынии девушка позвонила спасателям перед нападением

В Румынии спасатели рассказали о последних словах девушки, которую медведь задрал в Карпатах 9 июля. Об этом пишет Daily Mail.

Как стало известно, жертву нападения дикого зверя звали Мария Диана. Руководитель горноспасательной службы уезда Прахова Ден Бану рассказал, что девушка успела позвонить на номер экстренных служб перед тем, как зверь набросился на нее. «Она была в ужасе… Это очевидно. Она кричала: "Медведь все ближе и ближе!"», — раскрыл Бану последние слова Дианы.

Девушка с возлюбленным совершали восхождение к одному из водопадов в Южных Карпатах, когда на туристическую тропу вышел медведь. Пара бросилась бежать, но Диана споткнулась, животное схватило ее за ногу и утащило в чащу.

Прибывшие спасатели обнаружили юношу невредимым, девушку и медведя нашли в 100 метрах ниже по склону. Сотрудники экстренных служб пытались приблизиться, но зверь несколько раз бросался на них, защищая свою добычу. Тогда спасатели вызвали охотника, который ликвидировал зверя.

Происшествие вызвало в румынском обществе широкую дискуссию о расширении квот на отстрел медведей. Парламент страны собрался на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть проблему участившихся случаев нападения этих зверей на человека.

Ранее бойфренд Дианы раскрыл подробности случившегося. Он заявил, что пытался отпугнуть медведя, но это ему не удалось.