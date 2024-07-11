Бойфренд рассказал про нападение медведя на 19-летнюю девушку на его глазах

В Румынии бойфренд убитой медведем 19-летней девушки рассказал о нападении

Бойфренд 19-летней девушки, которую на его глазах задрал бурый медведь в Румынии, раскрыл подробности произошедшего. Об этом сообщает PROTV News.

Нападение случилось в уезде Прахова 9 июля. Пара совершала поход в предгорьях Карпат по популярной туристической тропе, когда столкнулась с медведем.

«Я хотел пойти по другой дороге, но она сказала: "Давай пойдем по этому маршруту". Я сказал: "Давай поднимемся к водопаду и проведем чудесный день". Потом все произошло очень быстро. Я пытался отпугнуть медведя, но случилось страшное», — рассказал молодой человек.

Медведь быстро приближался, молодые люди бросились бежать, однако девушка споткнулась и упала. Зверь схватил ее за ногу и утащил в чащу. В 14:45 ее бойфренд позвонил в экстренные службы. Спасатели обнаружили его невредимым. Девушка лежала на земле в 100 метрах ниже по склону от туристической тропы. Помочь ей было уже невозможно. У нее были глубокие раны на ноге и спине.

Местные жители рассказали, что медведи в районе происшествия совершенно перестали бояться людей и каждый день роются в мусорных контейнерах. Всего в Румынии живет около восьми тысяч бурых медведей. Это вторая по численности популяция этих зверей в Европе после России.

Ранее жительница Канады рассказала, как выжила в схватке с медведем-гризли. По словам женщины, ее спасла заколка для волос, которая попала в пасть зверю.