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11:55, 9 июля 2024Из жизни

Заколка для волос спасла женщину от вцепившегося в нее медведя

Пластиковая заколка для волос спасла жительницу Канады от крупного гризли

Фото: David Leegstra

Жительница Канады рассказала о том, как выжила в схватке с медведем-гризли. Ее историю рассказывает CBC.

Зверь набросился на Ванессу Лигстру из поселка Хейнс-Джанкшен, территория Юкон, 30 июня, когда она вечером совершала пробежку со своей собакой. Рядом с кемпингом Пайн-Лейк она заметила четверых гризли. «Я пыталась обойти их, пока моя собака их не заметила. Но она увидела или учуяла и бросилась к ним», — рассказала женщина.

Собака женщины прогнала двух самок, после чего на Лигстру бросился крупный самец. Она знала, что убегать бесполезно, и попыталась спрятаться за деревом. Однако это не помогло: медведь вцепился в нее и принялся драть когтями ее спину и кусать за голову. Лигстра уверена, что ее спасла крупная пластиковая заколка для волос. Во время одного из укусов она лопнула и повредила ему пасть.

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Зверь отступил, но потом снова попытался напасть. В этот момент его отвлек лай собаки Лигстры, и ей удалось убежать, добраться до шоссе и вызвать спасателей. Врачи обнаружили у женщины раны на затылке и по всему телу — у нее было порвано ухо, сломана рука и было несколько серьезных укусов. Тем не менее теперь она поправляется.

Женщина отметила, что медведь защищал самок, поскольку летом у этих животных период гона. «Я не виню медведей, себя или собаку. Я просто оказалась невовремя в неподходящем месте», — подытожила Лигстра.

После происшествия представители властей уничтожили троих медведей, обнаруженных в районе места происшествия, еще одного найти не смогли. Кемпинг Пайн-Лейк был закрыт для туристов. Власти выразили сожаления по поводу случившегося, а также тем, как им пришлось поступить с животными.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь-губач набросился на 58-летнего мужчину и покалечил его. Зверь притаился в темноте рано утром и набросился на индийца, когда тот вышел на работу в саду.

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      Никита Савин
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