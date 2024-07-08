Самый опасный в мире медведь подстерег садовника и покалечил его

В Индии медведь-губач покалечил садовника на территории поместья в Валпарае

В Индии медведь-губач набросился на 58-летнего мужчину и покалечил его. Об этом пишет DT Next.

Нападение произошло в городе Валпарай, штат Керала, рано утром в четверг, 4 июля. Губач, считающийся самым опасным для людей медведем в мире, подстерег садовника по имени Лакшманан на территории поместья в старом квартале города. «Он собирался приступить к работе, когда из темноты вышел медведь и бросился на него», — рассказал другой работник поместья.

Услышав громкие крики Лакшманана, коллеги бросились ему на помощь и сумели прогнать медведя. Зверь убежал в близлежащий лес. Мужчина получил серьезные травмы. Сначала его доставили в ближайшую больницу, но вскоре перевели в частную клинику.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных для людей медведей в мире.

Ранее сообщалось, что в Канаде черный медведь-барибал набросился на пенсионера и отправил его в больницу. Перед нападением пожилой мужчина услышал звуки, доносившиеся со стороны его гаража во дворе, и пошел проверить, в чем дело.