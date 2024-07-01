Медведь забрался во двор и набросился на пенсионера

В Канаде медведь набросился на пенсионера у него во дворе

В Канаде черный медведь-барибал набросился на пенсионера и отправил его в больницу. Об этом сообщает The Squamish Reporter.

Пожилому мужчине понадобилась медицинская помощь после инцидента, который произошел в пятницу, 28 июня, в Западном Ванкувере, провинция Британская Колумбия.

Пенсионер рассказал полиции, что услышал звуки, доносившиеся со стороны его гаража во дворе, и пошел проверить, в чем дело. Оказалось, что на территорию забрался барибал. Животное сразу же бросилось на мужчину, а потом убежало. Канадец был доставлен в больницу с легкими травмами, которые не представляют угрозы жизни.

Полицейские установили, что зверь пытался забраться в гараж пострадавшего. Поиски медведя ни к чему не привели. В данный момент специалисты расследуют нападение и пытаются выяснить, почему зверь забрался во двор пенсионера.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области медведь попытался украсть тапки у россиянина. Происшествие попало на видео.

