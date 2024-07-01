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12:38, 1 июля 2024Из жизни

Медведь попытался украсть тапки россиянина и попал на видео

В Иркутской области медведь едва не украл тапки у россиянина и попал на видео

Медведь попытался украсть тапки россиянина в районе поселка Култук, Иркутская область, и попал на видео. Об этом сообщает Служба по охране и использованию объектов животного мира региона в Telegram.

Хищник вышел из леса на дорогу и вынудил несколько автомобилей остановиться. Он спокойно брал еду из рук проезжающих и позировал на камеру. Люди оценили дружелюбие медведя и стали подходить ближе. Так рядом и оказался мужчина в тапочках, которые привлекли внимание зверя. Медведь едва не забрал обувь россиянина, но тот сумел отбиться. Никто не пострадал.

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На место, где заметили хищника, выехали сотрудники охотнадзора и полиции. Им удалось отпугнуть животное. Охотнадзор области напомнил, что подходить к медведю не стоит, даже если он кажется безобидным. «Не напал на вас — нападет на следующего, звериные инстинкты никуда не делись», — отметили представители службы.

Ранее сообщалось, что в США черный медведь набросился на сотрудницу парка развлечений. Он испугался девушку, которая появилась в проеме с кастрюлей, и ударил ее лапой.

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      Юлия Юткина
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