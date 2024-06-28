Нападение медведя на сотрудницу парка развлечений попало на видео

В США черный медведь набросился на девушку в парке развлечений штата Теннесси

В США медведь набросился на сотрудницу парка развлечений. Видео инцидента опубликовал телеканал KABC-TV.

Нападение случилось 20 июня в одном из парков штата Теннесси. На кадрах видно, что молодой черный медведь барибал забрался в подсобное помещение. Сотрудники радушно встретили зверя, который не проявлял агрессии, и с шутками выдали ему пирожное.

Медведь направился к двери, но в этот момент в проеме появилась девушка с кастрюлей. Зверь испугался, бросился на нее и ударил лапой по руке. Американка отскочила в сторону, а животное быстро убежало.

Позже выяснилось, что сотрудница парка не пострадала. Были ли приняты меры по поиску медведя, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в США губернатор штата Флорида разрешил гражданам отстрел «кокаиновых медведей». Так он назвал животных, которые вламываются в дома граждан и ведут себя агрессивно.

