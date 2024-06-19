Медведь вломился в дом к пенсионерке и съел ее. Соседи заявили, что зверь охотился на женщину несколько месяцев

В США медведь несколько дней питался останками убитой им пенсионерки

В начале июня власти Калифорнии официально подтвердили, что на территории штата медведь впервые расправился с человеком. Полиция маленького городка, где это случилось, пыталась найти мирные способы решения проблемы с хищниками, но в итоге взялась за оружие «Лента.ру» рассказывает о противостоянии людей и медведей в американской глуши.

Нападение медведя на Патрис Миллер случилось еще осенью 2023-го

Сильно поврежденные останки 71-летней Патрис Миллер обнаружили 8 ноября 2023 года в городе Даунивилл. Женщина жила в небольшом домике почти в центре, напротив окружного суда. С ней в доме обитали две кошки. Миллер, хоть и передвигалась с помощью трости, много работала в саду, где выращивала орхидеи. При этом с соседями она близко не общалась.

Тревогу забила подруга пенсионерки Кэсси Кох, которая время от времени привозила ей продукты. Миллер несколько дней не отвечала на звонки. Кох вызвала полицию. В доме были очевидные следы присутствия медведя: помет, следы лап повсюду и пятна крови по всей гостиной.

Похоже, медведь пробыл там несколько дней и питался ее останками Майк Фишер шериф округа Сьерра

СМИ сразу же объявили о первом в истории Золотого штата фатальном столкновении человека с медведем, однако полиция и власти не спешили с выводами. Останки отправили на экспертизу, потому что на месте установить, что именно случилось с Миллер, криминалисты не смогли.

По первоначальной версии следователей, женщина скончалась до появления медведя. Позже он вломился в дом и съел ее. Теперь эта версия окончательно отметена.

Барибал забирается на дерево в саду Кадр: Scary Bear Attacks / YouTube

Встречи людей с медведями в США заканчиваются трагически очень редко

В Северной Америке обитает от 750 до 900 тысяч черных медведей-барибалов. Также специалисты насчитывают около 55 тысяч гризли и столько же бурых медведей, хотя все эти цифры только приблизительные. При этом люди сталкиваются с хищниками достаточно часто, но фатальные столкновения крайне редки.

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Это объясняется тем, что несмотря на грозный вид и огромную силу, черные медведи охотятся не так уж часто, а людей и вовсе стараются обходить стороной. В большинстве случаев они нападают только если защищают медвежат или пищу.

Черные медведи в Калифорнии Кадр: Scary Bear Attacks / YouTube

Медведь несколько месяцев преследовал Миллер

Эксперты установили, что Миллер напал именно барибал. При этом женщина была отчасти виновата в случившемся. Например, она часто кормила кошек прямо на крыльце дома и оставляла другие пищевые отходы снаружи. Как утверждают ее соседи, особенно это привлекало одного медведя, которого женщина прозвала Большим ублюдком.

Дочь пенсионерки рассказала, что однажды зверь подобрался так близко, что Миллер пришлось ударить его тростью по носу, чтобы спугнуть.

Черные медведи не представляют непосредственной опасности. Но если они начинают воспринимать наши дома как легкий источник пищи, то теряют естественный страх перед людьми и становятся все смелее Питер Тайра сотрудник Департамента рыбных и природных ресурсов Калифорнии

Женщина добивалась, чтобы животное изловили и перевезли в другое место. Ожидая решения, она пыталась укрепить дом и установила стальные решетки на окна. Усилия оказались тщетны: в итоге медведь выломал именно укрепленное окно. Согласно заключению коронера, зверь ворвался в комнату, где спала Миллер, стащил ее с кровати и уволок в гостиную.

Кадр: Scary Bear Attacks / YouTube

Полиция Даунивилла объявила войну прожорливым медведям

В Даунивилле живет около ста человек, и раньше проблем с медведями в городке не было. Барибалы любопытны и прожорливы, но при этом пугливы и к людям стараются не приближаться.

Однако в последние годы они все чаще стали появляться рядом с жильем. Как рассказала зоозащитница Каталин Родди, теперь медведи повадились рыться в мусорных контейнерах прямо в центре Даунивилла.

Когда я была маленькой, в городе ни разу не видели медведей. Теперь они постоянно бродят вокруг Кэсси Кох подруга Патрис Миллер

После происшествия с Миллер власти установили во дворе ее дома клетку с приманкой. На второй день в нее попался крупный медведь, который подходил под описание Большого ублюдка. После опознания шериф Фишер получил разрешение на уничтожение животного.

Власти вместе с департаментом дикой природы пытались разработать новую стратегию отношения к медведям. Полицейские и сами не хотели стрелять в каждого встреченного зверя, однако потом случилось новое ЧП. В мае барибал вломился в дом к пожилому жителю Даунивилла. Мужчина рассказал, что медведь «стоял в гостиной и таращился на него»

После этого шериф Фишер издал приказ, в котором объявил этих животных угрозой общественной безопасности и разрешил своим подчиненным открывать огонь по ним без дополнительных согласований с ним или департаментом дикой природы. «Это было последней каплей», — сказал он.

Черный медведь-барибал Кадр: Scary Bear Attacks / YouTube

Теперь многие жители Калифорнии считают, что прежнее мирное сосуществование с медведями закончилось, и штат находится чуть ли не на осадном положении. Так ли это — покажет время.

