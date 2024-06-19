Утащивший и съевший женщину медведь следил за ее домом несколько месяцев

В США медведь, месяцами следивший за женщиной, забрался в ее дом и съел ее

Медведь, съевший женщину в американском штате Калифорния, несколько месяцев следил за ее домом. Об этом сообщает Fox News.

В ноябре 2023 года в городе Даунивилл черный медведь забрался в дом, где жила 71-летняя Патрис Миллер, и набросился на нее. Судмедэкспертиза показала, что зверь разорвал ей шею.

Соседи Миллер утверждают, что много раз видели этого медведя возле ее дома. Женщина пыталась добиться, чтобы животное изловили и перевезли в другое место. Пока этого не произошло, она пыталась укрепить дом и установила стальные решетки на окна. Это не помогло.

Согласно заключению коронера, зверь ворвался в комнату, где спала Миллер, стащил ее с кровати и уволок в гостиную. Он оставался в доме еще несколько дней, пожирая останки женщины.

Черный медведь, или барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что японские медведи пристрастились к человечине. Число нападений медведей на людей в стране за 2023 год оказалось самым высоким за все время наблюдений.