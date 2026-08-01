Самозанятым рассказали о первых выплатах по больничным

РИА Новости: Самозанятые с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным

C 1 августа в России у самозанятых появится возможность получить первые выплаты по больничным листам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.

Программа добровольного страхования самозанятых стартовала в январе текущего года. Как указал эксперт, для получения пособия необходимо осуществлять выплаты от шести месяцев.

«Те, кто подключился к программе в начале года, уже могут получать страховые выплаты с августа», — сообщил Кравченко.

По его словам, в зависимости от суммы уплаченных ранее добровольных взносов в Соцфонд в среднем можно получить за день больничного 1700-2500 рублей.

Ранее российских работодателей обвинили в экономии денег на самозанятых. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что сотрудников нередко оформляют в качестве самозанятых, из-за чего они остаются без социальных и пенсионных гарантий.