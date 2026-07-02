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17:44, 2 июля 2026Экономика

Работодателей в России обвинили в экономии страшных денег на самозанятых

Делягин: Российский работодатель экономит на самозанятых страшные деньги
Кирилл Луцюк

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Если в России самозанятым и индивидуальным предпринимателям ограничат срок работы с одним заказчиком на цифровых платформах 60 часами в месяц в течение полугода, то это будет формой социальной защиты. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Его процитировало НСН.

Он пояснил, что в настоящее время сотрудников нередко оформляют в качестве самозанятых. Из-за этого работники остаются без социальных и пенсионных гарантий. Однако люди не всегда осознают, что расплачиваются за удобство отсутствием в будущем пенсии.

«Самозанятый экономит работодателю страшные деньги, потому что тому не нужно платить 30 процентов обязательных социальных взносов в фонд оплаты труда», — констатировал Делягин.

По его словам, такая схема особенно распространена на маркетплейсах. И если лимит заработает, то он окажется достаточно болезненным для этих площадок и некоторых других видов бизнеса. Какая-то его часть уйдет в «тень», однако бюджет из-за этого ничего не потеряет, потому что дополнительные поступления окажутся намного больше.

В России с 1 июля самозанятые получили возможность выходить на оплачиваемый больничный. Соответствующие выплаты будут зависеть от взносов. Например, если ежемесячный взнос составлял 1 344 рубля, базовая страховка равняется 35 тысячам. При взносе в 1 920 рублей, самозанятый сможет получить по больничному 50 тысяч рублей в месяц.

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