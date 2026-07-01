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01:22, 1 июля 2026Экономика

Самозанятые впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный

В России самозанятые с 1 июля впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В России с 1 июля самозанятые смогут выходить на оплачиваемый больничный. Как пишет РИА Новости со ссылкой на младшего научного сотрудника Центра ИНСАП Президентской академии Ивана Кравченко, такое право появляется после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в Социальный фонд.

Самозанятые получат выплату в зависимости от взносов. Так, например, если ежемесячный взнос составлял 1 344 рубля, базовая страховка равняется 35 тысячам. Если же взнос был по 1 920 рублям, то самозанятый сможет получить по больничному 50 тысяч рублей в месяц.

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В России с 1 января 2026 года действует программа добровольного социального страхования для самозанятых, которая как раз и позволяет получать оплачиваемые больничные.

Ранее Социальный фонд России назвал размер новой семейной выплаты.

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