Соцфонд назвал размер новой семейной выплаты в России

Соцфонд: В России размер новой семейной выплаты составляет около 30 тысяч рублей

На данный момент размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей. Сумму раскрыли в Соцфонде, данные приводит РИА Новости.

В фонде пояснили, что сумму изначально рассчитывают под каждого человека и все зависит от его доходов, с которых начислен НДФЛ. «Налог, удержанный по ставке 13 процентов или выше, пересчитывают по льготной — шесть процентов», — указали в ведомстве и добавили, что разница от первоначальной и итоговой выплаты должна быть обязательно возвращена родителю.

Также в Соцфонде отдельно уточнили, что размер выплаты не уменьшается от налоговых вычетов за лечение, жилье, образование и так далее.

Россияне, трудоустроенные и воспитывающие детей, с 1 июня по 1 октября имеют право подать заявление на выплаты. Условием является наличие нескольких детей до 18 и 23 лет, если ребенок продолжает после школы учебу на дневном отделении. Льгота одобряется, если доход на одного члена семьи в 2025-м не превысил 1,5 МРОТ в регионе. Также важно, чтобы человек не имел долгов по алиментам.

Соцфонд рассматривает заявку на льготу в течение десяти рабочих дней. Затем средства перечислят на счет заявителя. Все это происходит в течение пяти рабочих дней.

Также уже известно, что с 1 июля 2026 года в России нескольким категориям россиян автоматически удвоят пенсионные выплаты.