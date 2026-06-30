Ряду россиян повысят пенсии с 1 июля

Царьград: С 1 июля 80-летним и инвалидам удвоят выплату к страховой пенсии по старости

С 1 июля 2026 года в России ряду категорий россиян автоматически удвоят пенсионные выплаты. Об этом сообщает «Царьград».

Уточняется, что беззаявительный перерасчет коснется пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет, и граждан, которым впервые установлена I группа инвалидности. Им вдвое увеличили фиксированную часть страховой пенсии по старости (она превысит 19 тысяч рублей в месяц), а также назначили добавку за уход.

Ранее сообщалось, что в августе 2026 года у трех категорий россиян вырастут пенсии. В частности, выплаты вырастут у пожилых граждан, которые в прошлом году были официально трудоустроены. Другими получателями повышенных выплат в августе станут бывшие члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники угольной отрасли.