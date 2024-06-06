Японские медведи пристрастились к человечине

В Японии медведи пристрастились к мясу домашнего скота и человечине

В Японии растет число нападений медведей на скот и людей. Об этом пишет The Times.

Только во второй половине мая в стране было зафиксировано три крупных происшествия с участием медведей. 21-го числа на острове Хоккайдо медведь ворвался в хлев, напал на четырех телят и съел их внутренности. Три дня спустя хищник ночью пробрался в дом пожилой пары на острове Хонсю и нанес им тяжелые увечья. При этом ранее в мае на Хонсю в провинции Акита медведь расправился с 64-летним мужчиной, который собирал побеги бамбука. Когда на место прибыли полицейские, зверь бросился на них и отогнал от жертвы.

Многие специалисты считают, что в последние годы медведи, которые раньше старались обходить поселения стороной и питались лесной добычей, «вышли из-под контроля» и пристрастились не только к мясу домашнего скота, но и к человечине. «Я сам видел около 40 медведей. Медведи повсюду. Они не уходят, даже если вы взорвете петарду прямо перед ними. Они постоянно бродят вокруг», — посетовал представитель правительства Акиты.

С марта 2023 по март 2024 года по всей Японии было зафиксировано 219 нападений медведей на людей, что является самым большим количеством с момента начала наблюдений. В частности, в ноябре 2023-го хищник съел студента, который отправился в альпинистский поход на Хоккайдо. Опознать его смогли только благодаря анализу ДНК. Всего за год медведи расправились с шестью японцами.

Как отмечает издание, в основном медведи питаются насекомыми, ягодами и кореньями в лесу. Однако в 2023 году в стране прошли сильные дожди, а потом наступила засуха, из-за чего количество насекомых заметно сократилось. Считается, что это могло стать причиной нападений хищников на людей.

Более того, в последние годы в Японии появилось намного больше диких оленей, так как профессиональных охотников становится все меньше. По мнению некоторых экспертов, медведи стали чаще охотиться на оленей и пристрастились к мясу. Также многие охотники бросают туши в лесу, и они становятся добычей хищников. При этом сокращение количества охотников не позволяет эффективно контролировать поголовье медведей.

Ранее сообщалось, что 26 мая в Японии рядом с телом пропавшей женщины обнаружили медвежьи следы. Инцидент произошел на острове Хоккайдо.