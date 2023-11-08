Медведь съел молодого альпиниста

В Японии дикий медведь съел студента, который отправился в альпинистский поход. Об этом сообщает Mainichi Shimbun.

22-летнего Канато Янаике обнаружили 2 ноября рядом с поселком Фукусима на острове Хоккайдо. Молодой человек был растерзан диким зверем, его личность удалось установить только два дня спустя благодаря ДНК-тесту. Выяснилось, что Янаике пропал еще 29 октября. Перед этим он рассказал приятелю, что собирается совершить восхождение на гору Дайсенген.

Недалеко от места обнаружения останков альпиниста была также найдена туша медведя. Власти заявили, что 31 октября в том же районе дикий зверь атаковал троих мужчин и покалечил двоих из них. Медведь отступил только после того, как его несколько раз ударили ножом. Предполагается, что животное сначала напало на Янаике, а спустя два дня атаковало троих местных жителей и получило несовместимые с жизнью раны.

Сотрудники полиции намереваются провести экспертизу содержимого желудка медведя, чтобы установить, совершил ли он оба нападения.

В конце октября власти Японии заявили, что в стране фактически идет нашествие агрессивных медведей, которые нападают на людей. Министр охраны окружающей среды Синтаро Ито заявил на пресс-конференции 24 октября, что медведи все чаще появляются около поселений.