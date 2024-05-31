В лесу нашли тело без повреждений и медвежьи следы возле него

В Японии охотник нашел тело пропавшей женщины и медвежьи следы возле него

В Японии рядом с телом пропавшей женщины обнаружили медвежьи следы. Об этом сообщает Japan News.

Утром 26 мая 75-летняя жительница острова Хоккайдо вместе с мужем и знакомыми отправилась в лес Хакодате за бамбуком. Собиравшие ветки члены группы разошлись в разные стороны, договорившись встретиться в полдень в определенном месте. Однако женщина не явилась в точку сбора ни в полдень, ни позже. Семья и спасатели начали ее поиски.

Один из охотников, отправившихся за женщиной, нашел ее тело около полудня 29 мая. По его словам, на женщине не было верхней одежды, а рядом с ней виднелись медвежьи следы. Женщину доставили в больницу, однако к моменту госпитализации ее жизненные показатели уже не считывались. При этом на теле не обнаружили явных повреждений. Неизвестно, расправился ли с ней медведь или ее смерть была вызвана иными причинами.

Власти проводят расследование, чтобы выяснить, появились ли в округе медведи, нападающие на людей.

Ранее сообщалось, что в Японии по всей стране установили около 180 механизированных роботов-волков (Monster Wolf) для борьбы с медведями. У механических чучел имеются красные светодиодные глаза, они могут поворачивать голову, лаять и выть.