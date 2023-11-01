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07:38, 1 ноября 2023Из жизни

Робоволков с красными глазами поставили в Японии для борьбы с дикими животными

По всей Японии поставили около 180 роботов-волков для отпугивания диких животных

Фото: Kyodo / Reuters

В Японии по всей стране установили около 180 механизированных роботов-волков (Monster Wolf) для борьбы с дикими животными. Об этом сообщил телеканалу ABC News разработчик компании Ohta Seiki Ота Юджи.

У механических чучел имеются красные светодиодные глаза. Они могут поворачивать голову, лаять и выть. Также приспособление может издавать звуки выстрелов, чтобы отпугивать оленей, кабанов, медведей и обезъян. При этом ни один медведь или любое другое животное на японском архипелаге никогда в жизни не сталкивалось с волками, отмечает телеканал. По словам Юджи, такой робоволк может быть полезен на полях для гольфа, вблизи въездов на шоссе и железнодорожных переездов. «На сегодняшний день никто не ставил под сомнение его эффективность, и у нас не было возвратов из-за недовольства», — заявил он.

Как отмечает телеканал, дизайн робота-волка продуман: он создан достаточно убедительно, чтобы отпугивать животных, но при этом сохраняет «элемент театральной искусственности», чтобы люди не принимали их за живых волков.

Ранее власти Японии заявили, что в стране фактически идет нашествие агрессивных медведей, которые регулярно нападают на людей. Сообщалось, что в 2023 финансовом году известно уже о 105 нападениях зверей, в которых пострадали 109 человек. Если эта тенденция продолжится, то год может стать рекордным по количеству таких происшествий. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, когда звери набрасывались на людей 158 раз.

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      Марина Совина
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