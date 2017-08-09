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«Окровавленная морда серого животного»

История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче

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Фото: Jim Young / Reuters

Мужчина спокойно, по-будничному, накидывает веревку на шею послушно сидящего рядом хаски, который благодушно смотрит в глаза незнакомцу и, кажется, только рад ему услужить. С этого начинается видео, снятое на даче в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Затем запись прерывается. Труп избитого и повешенного пса через несколько дней снимет с забора сторож. Хозяева собаки и зоозащитники требуют привлечь палачей к уголовной ответственности. По словам зоозащитников, свидетелями убийства могли быть дети. А другая сторона конфликта подала иск о моральном и материальном вреде от пса. «Лента.ру» попробовала разобраться в произошедшем.

Cобака Зайцевых

В пятницу, 7 июля, семья Зайцевых приехала на дачу в СНТ «Росинка» вместе со своей собакой — трехлетним хаски по кличке Харви. Вечером того же дня собака убежала с участка, хозяевам не удалось ее отыскать. Глава семейства Арсений расклеил объявления и уехал в Москву.

Через несколько дней с ним связался сторож дачного поселка по имени Сергей и рассказал, что вынес с участка председателя соседнего СНТ «Золотой ручей» Анастасии Беленковой повешенный на заборе труп собаки. По ее просьбе.

На место, куда сторож отнес мертвого пса, вызвали полицейского. Он осмотрелся и зафиксировал в протоколе, что на шее собаки, помимо ошейника была накинута веревка. Тело Харви отправили экспертизу в столичную ветеринарную лабораторию, где установили (копия заключения есть в распоряжении редакции), что «смерть наступила от механической асфиксии, возникшей вследствие нарушения проходимости верхнего отдела дыхательных путей, осложненного закрытой черепно-мозговой травмой в виде перелома костей черепа, с повреждением оболочек и ткани головного мозга».

Другими словами, собаку избили, а затем задушили. Гражданин, представившийся супругом Беленковой, рассказал телеканалу «360», что она ударила ее дрыном (большой палкой), но просил журналиста не писать, что это было убийством.

Как отмечает источник «Ленты.ру», Беленкова первое время не скрывала своего участия в расправе над собакой, но даже, напротив, разместила фото экзекуции в общем чате СНТ в Watshapp, оставив соответствующий комментарий. Потом, естественно, все оттуда было удалено.

В письменном объяснении, которая Беленкова дала по факту произошедшего (копия есть в распоряжении редакции), говорится, что она держала на участке домашнюю птицу: 5 кур и 2 утенка.

Вечером в пятницу, 7 июля, она подошла к загону-курятнику и заметила, что на нее оттуда «смотрела окровавленная морда серого животного, похожего на волка, с голубыми глазами и страшным оскалом».

Беленкова впала в панику, поскольку на земле валялись убитые птицы и перья, а собака стала «бросаться на меня, кидаясь на сетку и пытаясь перепрыгнуть через ограждение».

Объясняя страх за свою жизнь и здоровье, Беленкова рассказала, что 25 лет назад ее укусил ротвейлер: шрамы на запястье сохранились до сих пор.

В какой момент, кто и каким образом убил собаку Беленкова, согласно данному объяснению, не помнит. Она добавила, что за месяц до ЧП уже лишилась ночью пяти кур, от которых остались одни перья.

В распоряжении редакции «Ленты.ру» есть видеозапись, которую, предположительно, сделала сама Беленкова. На ней некий мужчина одевает собаке (внешне похожей на Харви) на шею веревку. Все происходит в небольшом огороженном загоне. В кадр действительно попали две мертвые птицы и перья. Однако собака, судя по записи, никакой агрессии к людям не проявляла.

Кроме палача, в загоне был еще один мужчина: его голова на секунду попала в кадр. Беленкова прервала запись, так как, по словам вязавшего собаку, «пошла поискать веревку помощнее».

На глазах у детей

Беленкова не обращалась ни в полицию по поводу загрызенных чужим псом птиц, ни в медучреждение — по поводу причиненных травм. Вероятно, она считала инцидент исчерпанным: пес «наказан», и об этом сказано через соцсеть, сказано публично, чтобы другим неповадно было.

Однако владельцы замученной собаки и зоозащитники всерьез настроены привлечь Беленкову с компанией к уголовной ответственности по статье 245 УК о жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель. Причем по второй части, так как предполагается, что преступление совершено группой лиц. Максимальная ответственность за это деяние предусматривает два года лишения свободы.

Отметим, что согласно российскому законодательству, преступным считается не всякое убийство животных, но только такое, которое совершено публично и с явным пренебрежением к обществу (из хулиганских побуждений), либо же с особым садизмом. А наиболее жесткое наказание (реальный срок), исходя из практики, получают те, кто мучил животных на глазах у детей.

Наро-Фоминский участковый Штанько вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Зайцевых. Руководитель общественной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина, взявшаяся за эту историю, намерена добиваться отмены этого решения. Для чего в среду, 9 августа, идет на прием в прокуратуру.

«Беленкова проживает с детьми, а еще в день убийства у нее гостила подруга, тоже с детьми. И есть сведения, что они видели весь этот ужас и очень переживали. А уж труп собаки, повешенный на заборе, как им было не заметить?» — рассказала Федюнина «Ленте.ру».

По словам зоозащитницы, избить собаку до полусмерти, а затем еще, видимо, живой подвесить на заборе — это настоящий садизм, а не попытка защитить собственность или свою жизнь от нападения животного.

В любом случае, как отмечает Федюнина, доследственная проверка была проведена крайне некачественно. «Не была исследована и приобщена аудиозапись разговора заявителя и сторожа об убийстве собаки, не опрошены соседи Беленковой, не осмотрен загон, где произошло убийство собаки, — говорит зоозащитница. — Наконец, следовало в присутствии педагога и психолога опросить детей, которые могли быть невольными свидетелями всего этого».

Куры на миллион

На днях Беленкова вышла на контакт с семьей Зайцевых, но не для того, чтобы помириться.

«Они подала на меня в суд и требуют выплатить 1 200 000 рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба», — рассказал «Ленте.ру» Арсений Зайцев.

В исковом заявлении, по его словам, содержатся «фотографии кур с какого-то сайта» и чек об их покупке.

Беленкова также указывает, что из-за перенесенного стресса неспособна ездить за рулем и вынуждена была нанять водителя. «Это должен теперь, по ее мнению, оплатить я. Однако во вторник, 8 августа, я и еще несколько человек видели своими глазами, как она сама вела машину», — отметил Зайцев.

Он рассказал, что собаку купил в питомнике. Прошел с ней курс дрессировки. «Представители этой породы не проявляют никакой агрессии, поэтому их не берут на службу в полицию или не используют для охраны, как овчарок, к примеру», — объясняет Зайцев.

Он считает, что еще можно понять какие-то спонтанные действия человека, встретившегося с незнакомым животным лицом к лицу. «Но вся эта ситуация в загоне развивалась около часа. На видео заметно, что собака сидела спокойно. Решение убить ее принималось обдуманно, без крайней необходимости», — заключил Зайцев.

«Уничтожить деревенского скотинника»

Однако не все поддерживают хозяев убитой хаски. Есть и те, кто оправдывает действия Беленковойи компании. В частности, кинолог Елена Типикина.

«Это не называется казнить собаку. Это называется — уничтожить деревенского скотинника, владельцы которого раз за разом приносили всем окружающим ущерб. Это нормальный метод "народной селекции"», — сообщила она «Ленте.ру».

Похожий эпизод, по ее словам, произошел весной 2015 года под Ярославлем. В селе Туношна семейная пара избила и повесила на веревке хаски по кличке Перчик, которому еще не было года. Пес сбежал из вольера, пока дома не было хозяйски, и задушил несколько куриц.

По словам Типикиной, пес проделывал это неоднократно, за что и поплатился жизнью. Хотя ответственность за его поведение, как и во всех прочих инцидентах с собаками, по мнению кинолога, целиком лежит на хозяевах.

Скандал с убийством собаки получился громкий. В селе устроили народный сход, в котором участвовали представители местной администрации. «Весь поселок был. Приезжали из Ярославля, Костромы и Иваново», — рассказала хозяйка убитой собаки Наталья Макурина порталу Progorod76.ru. Было написано коллективное обращение, и на тех, кто повесил ее любимого питомца, завели уголовное дело.

«В результате женщина, повесившая скотинника, не выдержала общественной травли и через несколько дней скончалась», — отметила Типикина.

Сергей Лютых

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