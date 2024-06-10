Медведь вломился в дом к женщине и съел ее

Los Angeles Times: в Калифорнии барибал убил и съел 71-летнюю женщину

В США черный медведь барибал вломился в дом к пожилой жительнице штата Калифорния и съел ее. Об этом пишет Los Angeles Times.

Сильно поврежденные останки 71-летней Патрис Миллер обнаружили 8 ноября 2023 года в городе Даунивилл. В ходе осмотра выяснилось, что медведь питался ими несколько дней. Изначально считалось, что зверь нашел женщину без признаков жизни в ее доме и съел. Однако проведенные в мае исследования судмедэкспертов показали, что животное набросилось на Миллер и разорвало ей шею.

Это первый случай фатального столкновения барибала с человеком в штате Калифорния за всю историю наблюдений. «Черные медведи не представляют непосредственной опасности. Но если они начинают воспринимать наши дома как легкий источник пищи, то теряют естественный страх перед людьми и становятся все смелее», — заявил Питер Тайра из департамента рыбных и природных ресурсов штата.

Как выяснилось позже, Миллер часто кормила кошек прямо на крыльце дома, выбрасывала мусор на территории дома, и медведи часто забредали туда, привлеченные запахом пищи. Дочь пенсионерки рассказала, что однажды барибал подобрался так близко, что Миллер пришлось ударить его по носу, чтобы спугнуть. Напавший на пенсионерку медведь был позже найден.

Всего в Калифорнии проживает от 25 до 35 тысяч барибалов, однако их столкновения с людьми крайне редки. Чаще всего они обитают в горных и лесных районах штата, вдали от поселений.

Ранее сообщалось, что японские медведи пристрастились к человечине. Число нападений медведи на людей в стране за 2023 год оказалось самым высоким за все время наблюдений.