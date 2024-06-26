Губернатор разрешил отстрел «кокаиновых медведей»

В США губернатор Флориды разрешил отстреливать агрессивных «кокаиновых медведей»

В США губернатор штата Флорида разрешил гражданам отстрел «кокаиновых медведей». Об этом сообщает WTVJ.

В пятницу, 21 июня, Рон Десантис подписал скандальный законопроект, вызвавший длительную общественную дискуссию. Согласно новому закону, жители штата имеют права стрелять в медведей, которые проникают на их территорию и ведут себя агрессивно. В социальных сетях документ прозвали «законом о кокаиновых медведях», так как Десантис сравнил агрессивных хищников с «теми, кто употребляет крэк».

«Они выламывают вашу дверь, стоят в гостиной, рычат и разносят обстановку вдребезги? Если столкнетесь с одним из таких "медведей на крэке", можете пристрелить его. Точка», — заявил губернатор.

В законопроекте сказано, что после подобного происшествия гражданин должен уведомить представителей власти о нем в течение 24 часов. Кроме того, гражданам запрещается хранить и торговать тушами медведей. Также, стрелять по медведю можно только в том случае, если он самостоятельно забрел на территорию жилища, и не был «привлечен или заманен туда».

Противники нового закона заявили, что он ставит под угрозу популяцию флоридских медведей, которая однажды уже серьезно пострадала из-за деятельности человека. Зоозащитники указали, что с 2006 года в штате было зафиксировано менее 40 столкновений медведей с людьми и ни одно из них не привело к фатальным последствиям для последних.

Власти заявили, что медведи представляют реальную угрозу для скотоводческих хозяйств в нескольких округах Флориды, и закон, в первую очередь, направлен на их защиту. Противники закона, который должен вступить в силу с 1 июля, готовятся подать на власти в суд.

Ранее сообщалось, что в США черный медведь барибал вломился в дом к пожилой жительнице штата Калифорния и съел ее. Сильно поврежденные останки 71-летней Патрис Миллер обнаружили 8 ноября 2023 года в городе Даунивилл.

